Ecco le parole di Antonio Conte a Sky Sport dopo il pareggio interno per 0-0 contro la Fiorentina: "Buona partita dell'Inter, con la giusta intensità e buone trame di gioco. Certo, bisogna fare gol. Ma non siamo stati fortunatissimi, abbiamo colpito due legni. Ai ragazzi non ho nulla da recriminare, ci hanno messo la giusta voglia, e proprio per questa voglia abbiamo rischiato nel finale. Complimenti alla Fiorentina che è venuta qui a fare una bella prestazione difensiva. Punti persi per strada? Quando è così, sicuramente ci sono delle mancanze: stiamo lavorando proprio sulla mentalità. Se ambisci a qualcosa di importante devi sviluppare il giusto killer instinct. Vedo i miei giocatori che sono delusi dal risultato di stasera, sono contento: qualcosina sto lasciando. L'Europa League? I ragazzi sanno che non bisogna programmare troppo, ogni partita dev'essere un test per dimostrare che il lavoro che stiamo facendo dà i suoi frutti. A volte raccogli più di quanto semini, ma quest'anno abbiamo raccolto meno di quanto stiamo seminando. Mancano 3 partite e i ragazzi sanno che non dobbiamo accontentarci anche se abbiamo raggiunto l'obiettivo Champions. Le giocheremo onestamente, sapendo di essere arbitri del destino altrui: andremo a Genova contro una squadra che lotta per la salvezza, poi c'è il Napoli che gioca per il 5° posto, e infine con l'Atalanta con cui ci giochiamo un piazzamento, anche se non conta tantissimo perché il secondo è il primo dei perdenti. C'è chi si accontenta di questo, ma il secondo posto per me non ha significato. Lautaro? Non è distratto dalle voci di mercato, e ricordiamo che si sta parlando di un ragazzo di 22 anni che l'anno scorso non ha neanche giocato tantissimo. Non parliamo di un giocatore già fatto, ma di uno che sta crescendo e può alternare momenti positivi e negativi. Ma si sta impegnando ed è consapevole che è una questione di rispetto per noi e per la squadra. Queste voci danno fastidio a me perché insultano la sua intelligenza e seminano zizzania. Bisogna accettare gli alti e bassi e aiutarlo a migliorare. Mercato? Bisogna restare concentrati su questa stagione e poi pensare alla prossima."