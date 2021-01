Dopo la vittoria ai supplementari contro la Fiorentina, l'allenatore dell'Inter Antonio Conte ha parlato in conferenza puntando lo sguardo al big match di domenica contro la Juve: "Non credo che i supplementari influenzeranno la nostra prestazione contro i bianconeri, ho fatto tanti cambi e la squadra è determinata. La vittoria di oggi ci dà energia positiva per la partita di domenica. Non so cosa succederà dopo quella gara, dobbiamo aspettare di capire dove saremo in classifica. Poi valuteremo la nostra crescita a un anno e mezzo dal mio arrivo".