Come scrive l’edizione odierna di Tuttosport, la sconfitta contro la Juventus ha lasciato l’amaro in bocca all’Inter, che però non ha smarrito le sue certezze: “L’Inter arriva al match a 72 ore dalla sfida di martedì contro la Juventus, una partita che ha lasciato amarezza nel gruppo nerazzurro per il risultato, ma non ha incrinato le certezze che nell’ultimo periodo hanno riportato la squadra ai piedi del primo posto. La sconfitta contro la Juve è stata figlia di errori importanti, ma singoli, e la prestazione per Conte è stata buona. Da lì bisognerà ripartire”.