L'Inter di Antonio Conte è uscita sconfitta per 2-1 nel big match di campionato contro la Juventus. Una vittoria che ha permesso ai bianconeri di scavalcare gli acerrimi rivali in vetta alla classifica e che ha posto tanti interrogativi ai nerazzurri, al secondo KO consecutivo dopo quello con il Barcellona. Secondo Tuttosport, il problema principale al momento per Conte è l'assenza di un vice Romelu Lukaku, tra i peggiori contro i bianconeri. Manca un'alternativa valida in attacco al centravanti belga.