L'avventura di Mauro Icardi con la maglia dell'Inter sembra destinata a terminare in questa rovente estate di mercato. La Juventus resta in pole, il Napoli è alla finestra, ma dal ritiro nerazzurro non arrivano buone notizie sulle condizioni fisiche del centravanti argentino. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, Maurito sarebbe stato tra i peggiori nei test fisici svolti nei primi giorni di lavoro a Lugano e Antonio Conte l'avrebbe rispedito ad allenarsi con un preparatore e un fisioterapista alla Pinetina, in attesa di chiarire il suo futuro.