Ecco il commento a caldo di Antonio Conte dopo la sconfitta patita dall'Inter a San Siro contro il Real Madrid per 2-0, che riduce al lumicino le speranze di qualificazioni agli ottavi di Champions per i nerazzurri: "Passo indietro? Già di base è difficile giocare contro squadre importanti come il Real, se pronti via andiamo sotto di un gol e rimaniamo in dieci c'è una montagna difficile da scalare. Si è vista la differenza tra noi e loro, poi questo non ci deve abbattere bensì farci capire che c'è una strada da percorrere con la voglia di lavorare e l'umiltà di capire a che punto ci si trova, senza lasciarsi ammaliare da sirene che possono arrivare dall'esterno. E l'unica strada che possiamo percorrere è quella della crescita da parte di tutti, sotto tutti i punti di vista".

VIDAL - "Non è vero che non siamo prolifici in attacco, di gol ne segnamo tanti. Magari ne subiamo qualcuno in più. Il match di oggi si è messo subito in salita ed è stato difficile rimettersi in gioco, anche per via di un'espulsione dovuta forse a un eccesso di proteste, che ha tagliato le gambe alla squadra. Però la situazione è questa, ne prendiamo atto. Sicuramente all'andata abbiamo fatto meglio, siamo stati molto più aggressivi. ma pure oggi abbiamo risposto bene, non dimentichiamoci che giocavamo contro la prima della classe".