Antonio Conte è alle prese con il caso Eriksen nella sua Inter. Un giocatore meraviglioso, che il tecnico nerazzurro non riesce a inserire nel suo sistema di gioco. Oggi, nella conferenza stampa pre-Toro, ha risposto all'ennesima domanda sul giocatore danese: "Eriksen abbassato playmaker alla Pirlo? No, credo di no. La miglior dote di Christian è il calcio verso la porta con entrambi i piedi, se lo abbassi gliela togli e rischi di snaturarlo. Questo è il mio giudizio tecnico, da allenatore, e credo che il giudizio dell’allenatore sia più importante di quello dato da chi se lo immagina diversamente".