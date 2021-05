La prossima settimana sarà decisiva per il futuro assetto societario e tecnico dell’Inter. In questi giorni Zhang è impegnato a definire il finanziamento di 250 milioni con Oaktree, poi si siederà al tavolo per parlare con l’amministratore delegato Beppe Marotta e l’allenatore Antonio Conte. Riuscirà a convincerli che il progetto è ancora valido e le prospettive sono, se non entusiasmanti, comunque positive? Non sarà facile.



I 250 milioni finiranno nelle casse di Great Horizon e non ci sarà denaro fresco per il mercato, perciò si dovrà ricorrere di nuovo all’autofinanziamento, con la possibile (o probabile) cessione di qualche calciatore importante. Marotta e Conte vogliono capire bene quali siano i dettagli di tutta l’operazione e i loro margini di manovra. Temono che il ridimensionamento tecnico sia notevole e che l’Inter non possa essere competitiva ai livelli più alti in Italia e tanto meno in Europa. Entrambi la prossima settimana dovranno ascoltare, discutere, valutare. E decidere: andare avanti nell’Inter assieme a Zhang oppure mollare. Un dubbio e una minaccia, senza di loro il progetto si sgonfierebbe.



Lo scrive calciomercato.com.