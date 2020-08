Nuova notte brava perche dopo la patente ritirata torna protagonista delle cronache per il caos scatenato in pronto soccorso a Milano che ha costretto i medici a far intervenire i Carabinieri. E ora il futuro all'Inter è in bilico. Come scrive La Gazzetta dello Sport, "nel gennaio 2018 era già su un volo privato per Siviglia, ma la mancanza di alternative lo ha costretto a restare e alla fine è diventato perno di quella Inter.E la caccia a nuovi registi per alzare l’asticella delle ambizioni non è un segnale incoraggiante. Il bivio sembra definitivo e tornare Epic in campo potrebbe non bastare".