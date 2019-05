Antonio #Conte già al lavoro con l'area media dell'#Inter (ci sono tutti i membri dell'area ufficio stampa e comunicazione): è ormai conto alla rovescia per l'annuncio ufficiale (foto #Gazzetta) pic.twitter.com/8YCZY0t0Bc — Daniele Mari (@marifcinter) 29 maggio 2019

Ancora non è stato ufficializzato l'addio del club nerazzurro a Luciano Spalletti, né ovviamente l'arrivo dell'ex tecnico della Juventus, ma Conte è stato pizzicato da La Gazzetta dello Sport in compagnia con l'area media dell'Inter, in una foto. Mancherebbero soltanto poche ore, insomma, all'annuncio ufficiale di Conte sulla panchina dell'Inter, a partire dalla prossima stagione.