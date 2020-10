Dopo la sconfitta nel derby col Milan, il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato a Sky: “Come ho detto in conferenza stampa, penso che non sia il momento di andare a vedere situazioni extra calcistiche. Dispiace di aver perso una partita ben giocata da parte nostra. Abbiamo creato tante occasioni per fare gol, loro al tempo stessi sono stati bravi. Mi dispiace perché i ragazzi ci tenevano tanto a vincere, ma abbiamo commesso due disattenzioni su entrambi i loro gol e poi non abbiamo sfruttato le occasioni create per pareggiare e vincere la partita.



TROPPE OCCASIONI SPRECATE - “Cosa non mi è piaciuto? Creiamo tante situazioni in ogni partita, dobbiamo essere più cinici e più cattivi nello sfruttare le opportunità come quelle che ci sono capitate questa sera. Non posso comunque dire niente ai ragazzi, perché hanno lottato nel tentativo di raggiungere almeno il pareggio e questa sera non siamo neanche stati fortunati” EQUILIBRI - “Se è vero che nel calcio di oggi è diventato meno importante prendere gol? Io penso che la solidità difensiva sia sempre importante, ma è inevitabile che giocando con due esterni che sono due ali bisogna essere bravi a mantenerli. Poi qualcuno storce il naso che vuole anche il trequartista”.