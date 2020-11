Antonio Conte non sta vivendo un momento semplicissimo alla guida dell'Inter, dopo la quasi-eliminazione in Champions League sancita dalla sconfitta interna di ieri sera contro il Real Madrid, propiziata oltretutto dalla pessima condotta di un altro ex Juve, il suo pupillo Arturo Vidal. E oggi arriva questa notizia: domani non avrà luogo la conferenza stampa di Conte alla vigilia di Sassuolo-Inter (calcio d'inizio sabato alle 15). Il motivo? Contemporaneamente si terrà l'assemblea dei soci del club nerazzurro.