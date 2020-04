Tutti a casa. Entro Pasquetta, da calendario lunedì prossimo, il 13 aprile. Antonio Conte ha ordinato ai giocatori dell'Inter, al momento all'estero, di rientrare in Italia, anche se ancora non c'è una data riguardo alla ripresa degli allenamenti. Sono sette i giocatori che, dopo la positività di Rugani, hanno deciso di lasciare Milano. Si tratta di Brozovic, Handanovic, Lukaku, Eriksen, Young, Moses e Godin.



Così, come riportato da Calciomercato.com, i nerazzurri hanno ricevuto indicazioni chiare su quello che sarà l'iter per il rientro, dopo la "fuga" per l'esplosione dell'emergenza coronavirus. Una scelta che dovrà prendere anche la Juventus, che al momento ha due giocatori più dell'Inter che sono ritornati a casa: Ronaldo, Higuain, Khedira, Pjanic, Douglas Costa, Danilo, Alex Sandro, Szczesny e Rabiot.