"Alla ripresa, al prossimo ciclo, mi auguro e spero di poter contare su un maggior numero di giocatori. Perché magari quei calciatori che si sono dimostrati in ritardo hanno costretto gli altri a svolgere degli straordinari", così Antonio Conte si è detto a suo modo insoddisfatto della panchina dell'Inter in questo avvio di stagione. In particolare, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, sono Roberto Gagliardini, Matias Vecino, Borja Valero, ma anche un nuovo acquisto come Valentino Lazaro a essere indietro di condizione. Se non si cambia marcia da qui a gennaio, l'Inter sarà costretta a intervenire sul mercato.