Antonio Conte esce da San Siro a testa bassa tra i fischi dei suoi ex tifosi dopo la vittoria della Juventus contro la sua Inter: "Per me è stata una partita importante contro una grande squadra. Contro la Juventus ho sempre perso: con l'Arezzo, con l'Atalanta e oggi con l'Inter. Sono orgoglioso della squadra perché è stata una partita equilibrata nella quale potevamo fare gol noi o loro, alla fine l'hanno segnato i bianconeri che hanno fatto vedere tutta la loro esperienza nel saper gestire queste gare". IL GAP - Noi abbiamo ancora tanta strada da fare, sia nella gestione che nell'esperienza. Stiamo facendo un percorso di crescita e ci rimboccheremo le maniche e continueremo a lavorare. Faccio i complimenti alla Juventus che è una squadra di un altro livello, non possiamo fare paragoni con loro. Il gap è importante, stiamo lavorando per diminuirlo".