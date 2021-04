Leggera frenata dell'Inter di Antonio Conte, che pareggia 1-1 contro lo Spezia nella corsa verso lo scudetto: "La pressione è inevitabile che si senta, tanti giocatori è la prima volta che lottano per qualcosa d'importante - ha detto l'allenatore nerazzurro a Sky - Lo stanno facendo molto bene, se oggi avessimo vinto contro lo Spezia non avremmo rubato nulla. Sono contento della prestazione, a me interessa quella. Le giornate iniziano a diventare sempre meno e il traguardo inizia a vedersi. Dobbiamo convivere con la pressione, lo stiamo facendo da inizio anno. La Superlega? Da uomo di sport penso che le tradizioni non vanno dimenticate, appartengono alla storia ed è bello mantenerle. Serve passione nei confronti dello sport che deve sempre essere meritocratico. Ma io credo che anche l'Uefa deve ragionare su quello che è successo, perché di tutti i diritti che prende riserva solo una piccola parte ai club che partecipano alle competizioni. Loro non investono nulla, le società lo fanno su allenatori e giocatori. Al di là dei risultati, se te prendi 'dieci' dai diritti e te ne tieni 'sette' dando solo 'tre' alle società, non penso sia giusto. Credo che questo aspetto debba essere cambiato. Champions ed Europa League devono giocarle chi ha il merito sportivo".