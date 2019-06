Il colpo “Real” dell’Inter non riguarda un giocatore, bensì un preparatore: è Antonio Pintus il rinforzo per la squadra di Antonio Conte, che è riuscito a strappare ai Blancos uno dei segreti dell’era Zidane. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Pintus era finito ai margini nell’ultima stagione dopo essere stato per anni l’uomo di fiducia del tecnico delle tre Champions. Ma nel suo passato c’è anche la Juventus, squadra in cui ha lavorato dal 1991 al 1998 facendo breccia soprattutto nel cuore dei francesi: prima di Zizou, fu Deschamps a volerlo nel suo staff al Monaco.