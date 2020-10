Antonio Conte, in conferenza stampa, ha parlato dei problemi della sua Inter. "Stiamo cercando di gestire la situazione, giocare nel miglior modo possibile, cercando di far recuperare i calciatori e preparare le gare al modo giusto. Le due cose vanno unite, alcuni stanno giocando sempre e bisogna anche preservarli dal punto di vista psicologico. Preoccupato? Non sono preoccupato per i gol subiti. Stiamo percorrendo la strada giusta, io e il club siamo felici per il tipo di calcio che stiamo facendo. Per il resto le assenze vanno affrontate a testa alta senza dare troppo peso a chi non c'è. Possiamo evitare qualche situazione difensiva, certi gol incassati erano evitabilissimi, ma sono contento di quello che i miei stanno dando. Vedo abnegazione e determinazione, vedo un'idea chiara".



POSITIVI - "La barra è dritta, non sono intervenuto perché i miei sono prima uomini che calciatori. Quando vedo determinati atteggiamenti non possiamo che essere soddisfatti. Vedo più una tendenza a minare le nostre certezze che invece noi stiamo ricercando ogni giorno".