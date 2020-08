Esonerare Antonio Conte non sarebbe certo una scelta facile per l'Inter, considerando non solo il suo contratto fino al 2022 e uno Spalletti ancora a libro paga. Ma nel caso in cui ciò dovesse avvenire, su Tuttosport leggiamo oggi che il profilo ideale sarebbe un "normalizzatore" ed ecco chi sarebbe il candidato ideale: "L'uomo che farebbe tutti contenti all'Inter è senza dubbio Massimiliano Allegri, allenatore che già aveva raccolto l'eredità di Conte a Torino, portando la Juve a vincere cinque scudetti consecutivi e a giocarsi due finali di Champions. Allegri è un uomo libero e, anche per ragioni personali, non disdegnerebbe affatto trovare lavoro a Milano".