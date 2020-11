Sulle pagine del Telegraph l'ex allenatore della Juventus Antonio Conte ha parlato della sua nuova vita nerazzurra, tra presente e futuro: "L'anno scorso abbiamo fatto una stagione incredibile, chiudendo il campionato a -1 dalla Juve e arrivando in finale di Europa League e in semifinale di Coppa Italia. Ma questo è solo l'inizio di un progetto per il quale stiamo creando le basi con l'obiettivo di restare in alto e vincere qualcosa ogni anno. Le aspettative sono molto alte e quando non vinco vengo criticato. Ma se ho tutte queste aspettative vuol dire che mi considerano bravo. All'Inter sono arrivato dieci anni dopo che il club aveva vinto e quando non vinci per tutto questo tempo vuol dire che devi cambiare tanto e avere il tempo per farlo. Io voglio continuare questo progetto e restare qui per molti anni".