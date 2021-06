Vi abbiamo raccontato questa mattina dell'interesse scemato della Juventus per Hakan Calhanoglu. Nonostante l'addio a parametro zero dal Milan, il club bianconero si è defilato e così arriva un nuovo inserimento: l'Inter, specialmente dopo quanto successo a Eriksen.



Come scrive calciomercato.com, l'​Inter è alla finestra e bisogna registrare il contatto avvenuto con l’entourage del calciatore proprio in questi giorni. Calhanoglu potrebbe essere per i nerazzurri un’occasione da cogliere al volo, ma Ausilio e Marotta, esattamente come Maldini e Massara, non hanno alcuna intenzione di assecondare le richieste economiche del turno, che secondo indiscrezioni, avrebbe chiesto ai rossoneri 6 milioni di euro a stagione per mettere la propria firma sul rinnovo. Somma ritenuta eccessiva, il Milan si è finora spinto fino a 4 milioni, mentre l’Inter potrebbe essere disposta ad andare poco oltre. Sarà importante capire quanto l’attuale frattura tra Calhanoglu e il Milan sia sanabile o meno. L’Inter osserva la situazione e dialoga con l’agente del calciatore, ma i nerazzurri tengono aperte anche altre piste e chissà che non possano aprirsi nuovi fronti con Chelsea e Psg nell’ambito della trattativa Hakimi.