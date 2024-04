In previsione della celebrazione per la conquista dello scudetto e l'acquisizione della seconda stella, Stevensi impegna per preservare saldamente. Questo è quanto si racconta nelle ultime ore e confermato anche da Sportmediaset. I colloqui consono frequenti e intensi, con l'obiettivo di rinnovare il prestito con una scadenza più breve e interessi più elevati, al fine di convincere il fondo statunitense ad accettare. Zhang dimostra un forte impegno nel mantenere la stabilità finanziaria del club, suscitando interesse e speculazioni sulle prossime mosse della società.