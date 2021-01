Secondo quanto riportato dal Sole24Ore, è possibile un intervento di Tifosy LTD, piattaforma britannica di crowfunding sportivo e di consulenza su temi di finanza. E' una società fondata dall'ex-banker di Morgan Stanley, con la partecipazione di Gianluca Vialli. La società sta agendo come consulente sul possibile passaggio azionario tra BC Partners e il gruppo Suning. Ad assistere il responsabile di Bc Partners sarebbe anche Marco Re, ex CFO della Juventus, oltre a Fausto Zanetton. Dunque, vecchie conoscenze juventine in una nuova fase dell'Inter. Dopo Conte, Marotta e Vidal, ad Appiano i colori iniziano a sbiadirsi.