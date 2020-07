1









Arriva un'altra sconfitta per l'Inter poteva di Antonio Conte incapace di gestire il vantaggio nonostante la superiorità numerica. La squadra di Antonio Conte si è impaurita e ha concesso campo al Bologna che così ha riaperto una gara che sembrava ormai chiusa. Una abitudine che i nerazzurri faticano a perdere e che spinge tutti a più di una riflessione. ​ Per questo motivo, al triplice fischio, la dirigenza nerazzurra ha ritenuto opportuno chiudersi tra le mura dello spogliatoio, insieme a Conte e all'intera squadra. C'è q​ualcosa che sta funzionando male, e al al termine della gara Marotta non ha voluto perdere altro tempo andando di persona negli spogliatoi, tenendo così un confronto con Conte e la squadra.