L'Inter lancia il guanto di sfida alla Juventus. Da quando è arrivato Marotta, i neroazzurri hanno iniziato a muoversi decisamente per tempo, tanto da aver messo nel mirino due giocatori da strappare alla rivale: il primo è Franck Kessié, che interessa ai bianconeri visto che andrà via dal Milan a parametro zero la prossima estate. Il secondo, invece, gioca proprio nella Juventus e ogni giorno che passa sembra avere lo stesso destino dell'ivoriano, ossia lo svincolo: si tratta di Paulo Dybala.