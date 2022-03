C'è un oggetto misterioso in casa Inter, arrivato nello scorso mercato: si tratta di Felipe Caicedo, utilizzato soltanto per cinque minuti da Simone Inzaghi dal suo arrivo in nerazzurro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'ex Lazio si sta allenando alla Pinetina per ritrovare la forma fisica ed essere utile nel finale di stagione. Da capire se già a partire dalla sfida contro la Juventus del prossimo 3 aprile.