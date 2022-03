Simone Inzaghi spera di recuperare Brozovic e de Vrij per il big match contro la Juventus in programma nella prossima giornata, precisamente domenica 3 aprile alle 20.45. Secondo il Corriere dello Sport, i due giocatori dovrebbero essere a disposizione del tecnico dell'Inter, il piano di recupero sta proseguendo senza intoppi e sono tornati entrambi parzialmente in gruppo.