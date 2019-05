Un nome a sorpresa, emerso nelle ultime ore. Marotta è al lavoro per regalare a Conte un nuovo attaccante, un suo vero e proprio pupillo, in caso di arrivo ufficiale dell'ex allenatore juventino sulla panchina nerazzurra. Si tratterà proprio di un altro ex Juve, ora al Tottenham: Fernando Llorente. Come scrive Tuttosport, però, è ancora lotta aperta con un altro candidato: “Dzeko è considerato da Conte e Marotta un elemento fondamentale anche per aumentare la leadership all’interno di uno spogliatoio dove mancano giocatori che in carriera abbiano vinto tanto. Lo stesso spirito che ha convinto l’Inter a ingaggiare pure Diego Godin e che ha indotto Marotta e Ausilio a fare alcune riflessioni su Fernando Llorente che si svincolerà dal Tottenham. Conte sa quanto può essere utile avere un attaccante simile per completare il reparto e l’interessato non disdegnerebbe per nulla un ritorno in Italia".