Massimiliano Allegri potrebbe essere l'erede di Antonio Conte se questo si dimettesse dall'Inter al termine della stagione. Come si legge su Libero “l’analisi della rosa combacia con quelli che sarebbero i desideri del livornese: una coppia di difensori centrali fra le più forti d’Europa, Dr Vrij e Skriniar (che però Conte si ostina a far giocare con la linea a tre), un regista a tuttocampo come Brozovic, un trequartista eclettico da esaltare (Eriksen), due punte complementari e affiatate (Lautaro e Lukaku). Compresi incursori come Barella, esterni in arrivo come Hakimi e potenzialmente un grande mercato (lo promette Suning), Max troverebbe apparecchiato il suo 4-3-1-2 (che sarebbe già praticabile da Conte, se solo decidesse di convertirsi). Che sia l’estate di un nuovo passaggio di testimone?”