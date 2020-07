Oggi Antonio Conte festeggia un anno di Inter, dq quel 7 luglio 2019 nel quale iniziò la sua avventura nerazzurra. Un anno dopo l’Inter, distanziata di 11 punti dalla Juve, pensa già al mercato. In uscita, Marotta rischia di dover rimpiazzare, per vari motivi, dieci giocatori: Berni, Godin, Biraghi, Moses, Vecino, Gagliardini, Borja Valero, Esposito, Sanchez e Lautaro. In entrata, non può essere il 20enne Tonali l’uomo della svolta. Dopo Hakimi occorre un esterno sinistro (Emerson Palmieri) e un altro in mezzo (Vidal?). Per l’attacco, torna a circolare il nome di Dzeko, mentre il grande sogno è Leo Messi, il cui acquisto, come si legge sul Corriere della Sera, è fortemente caldeggiato da Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli, main sponsor nerazzurro.