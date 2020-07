In casa Inter scoppia nuovamente il caso Eriksen. Il trequartista danese sta faticando ad entrare nelle grazie di Antonio Conte che lo ha lasciato in panchina per tre partite consecutive. Contro il Toro, nell'ultima partita di campionato, è entrato solo per gli ultimi 9 minuti di gara. Secondo quanto riporta Tuttosport, Conte non era convinto dell'acquisto di Eriksen lo scorso gennaio quando l'Inter pagò 20 milioni di euro per il suo cartellino nonostante il contratto in scadenza sei mesi dopo. Ora all'orizzonte si profila un altro possibile trasferimento per il danese. L'ex Tottenham può essere ceduto o scambiato con l'Inter che metterebbe a bilancio una bella plusvalenza ma ne perderebbe come immagine e credibilità del progetto. Quale futuro per Eriksen?