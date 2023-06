Nella vittoria di ieri del City c'è stata una nota negativa da registrare per la squadra di Guardiola e che vede coinvolto in prima persona l'ex calciatore della Juve Enzo Maresca, oggi vice di Pep Guardiola. Stando a quanto emerso, infatti, il padre dell'ex bianconero si sarebbe smarrito durante la finale di Champions, all'interno dello stadio Ataturk. La polizia è al lavoro per le ricerche da diverse ore.Aggiornamento -