Inter, cifre da record da questa Champions League: la situazione finanziaria

Nel calcio moderno, dominato da logiche di sostenibilità economica, il percorso conta spesso più del risultato finale. Lo sa bene, che nella Champions League 2024/25 ha già centrato un traguardo fondamentale sul piano finanziario. L’eventuale qualificazione alla finale garantirebbe altri 25 milioni di euro, di cui 18,5 in caso di vittoria stasera contro il Barcellona di Lamine Yamal. Ma il grosso è già stato fatto: l’approdo in semifinale ha portato nelle casse del club circa 150 milioni complessivi.Una cifra alimentata anche da uno storico incasso da botteghino: la gara di questa sera garantirà oltre 13 milioni, il record assoluto nella storia dell’Inter. Il precedente primato apparteneva alla sfida con il Bayern Monaco (10 milioni), ma ogni gara casalinga di Champions ha contribuito a costruire un successo economico oltre che sportivo. Insomma, il verdetto della biglietteria è già stato emesso: trionfale, indipendentemente dal risultato del campo.

Questo stesso spirito ha guidato l’Inter anche verso un altro obiettivo strategico: l’ingresso tra le 32 partecipanti al nuovo Mondiale per Club. Una vetrina globale, ma soprattutto una miniera d’oro. Solo per la partecipazione sono previsti circa 25 milioni di euro, ma il montepremi può arrivare ben oltre i 100 milioni in caso di vittoria finale.Numeri senza precedenti per una squadra italiana, che spiegano perché Simone Inzaghi sia ormai considerato un punto fermo per il futuro. Giuseppe Marotta non ha mai avuto dubbi: il progetto nerazzurro passa ancora da lui.