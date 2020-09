Non solo Arturo Vidal, ora l'Inter ha messo gli occhi su un altro ex giocatore della Juventus. Questo è quanto riporta il giornale argentino El Intransigente, secondo cui il club nerazzurro, in vena di acquisti low cost, avrebbe messo nel mirino Fernando Llorente, attualmente al Napoli. Il centravanti spagnolo, in bianconero dal 2013 al 2015, sarebbe il tassello finale per l'attacco interista. Nella passata stagione, giocando come riserva nella formazione di Gattuso, ha segnato 3 gol in campionato e uno in Champions League (tra cui uno molto prestigioso contro il Liverpool).