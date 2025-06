Getty Images

Inter, Chivu verrà annunciato entro l'inizio della prossima settimana

un' ora fa



Tutto è ormai definito: Cristian Chivu sarà il nuovo allenatore dell'Inter. Il tecnico del Parma tornerà ancora una volta in nerazzurro dopo l'esperienza da giocatore e con la Primavera, con cui ha vinto anche il campionato.



Un grande salto per la carriera dell'ex difensore, che solo pochi mesi fa era stato chiamato proprio dal club ducale per conquistare una salvezza poi ottenuta a fine campionato.



Dopo aver incassato il no del Como per Fabregas, l'Inter ha scelto Chivu per il post Inzaghi: l'ormai ex allenatore nerazzurro è passato all'Al-Hilal, dove guadagnerà 25 milioni all'anno. Il tecnico verrà annunciato ufficialmente al massimo all'inizio della prossima settimana, come riportato da Sky Sport. Un nuovo ciclo per i nerazzurri, che cambieranno in panchina come hanno già fatto diversi club di Serie A, e potrebbero fare lo stesso ancora altre squadre.