Inter, Chivu è già a Milano con l'agente

L’Inter ha deciso di puntare su Cristian Chivu per la propria panchina nella stagione 2025/26. Dopo il rifiuto ricevuto dal Como per Cesc Fabregas, il club nerazzurro ha virato con decisione sull’ex difensore rumeno, che ha già fatto parte della famiglia interista sia da calciatore (con lo storico Triplete del 2010) che da allenatore nel settore giovanile.Come riportato da Sky Sport, nella giornata di giovedì 5 giugno la dirigenza nerazzurra ha comunicato al Parma la volontà di trattare con Chivu. Il tecnico ha concluso la stagione sulla panchina dei crociati, centrando l’obiettivo salvezza, ma il club emiliano non eserciterà l’opzione di rinnovo del contratto.

Inter, scelto Chivu per la panchina

Nella serata di giovedì, il direttore sportivo Piero Ausilio è stato avvistato nella sede dell’Inter, mentre Chivu si trova già a Milano insieme al suo agente. Ogni momento potrebbe essere quello buono per l’incontro decisivo che porterà alla firma.