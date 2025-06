L'Inter vira su Chivu: ora è il favorito numero uno per la panchina dei nerazzurri

Getty Images

Il no delperha scombinato i piani di casa Inter. Dopo l'addio di Filippo Inzaghi, ufficializzato nelle scorse ore dall'Al-Hilal, i nerazzurri hanno accelerato immediatamente per arrivare a Fabregas senza tuttavia trovare terreno fertile.Il Como, infatti, forte di un progetto solido e di un contratto fino a giugno del 2028 con il tecnico spagnolo, ha opposto resistenza spegnendo sul nascere la trattativa, come comunicato dal presidente dei lariani Mirwan Suwarso al club meneghino."Abbiamo comunicato il nostro rifiuto direttamente al presidente dell'Inter che lo ha riconosciuto con la cortesia e la chiarezza che ci si aspetta da due società che hanno rispetto reciproco", sono state le parole del massimo dirigente del Como.

L'Inter vira su Chivu

Sfumato Fabregas, l'Inter ha dunque deciso di virare su una delle alternative: non Patrick Vieira, bensì Christian Chivu, reduce dai primi mesi da allenatore in Serie A alla guida del Parma condotto alla salvezza.Chivu, che in carriera ha giocato in maglia nerazzurra oltre ad aver allenato nelle giovanili, è a questo punto l'obiettivo numero uno per la successione di Simone Inzaghi. Come riferito da Sky, il Parma ha già dato il via libera all'Inter per trattare il tecnico rumeno.