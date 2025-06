Inter, chiuso l’accordo per il rifinanziamento del debito: i dettagli

AFP via Getty Images

L’Inter chiude l’operazione per il rifinanziamento e si appresta a rimborsare integralmente il bond. Lo ha comunicato lo stesso club nerazzurro, in una nota.“Il 13 giugno 2025, Inter Media and Communication S.p.A. ha comunicato il preavviso condizionato di riscatto totale ai sensi del quale l’Emittente ha emesso le proprie obbligazioni senior garantite al 6,750% con scadenza nel 2027 per un importo complessivo di €415.000.000”, si legge nel comunicato.In particolare, l’operazione di rimborso totale in anticipo del bond era legato ad una condizione, ovverosia alla “disponibilità di fondi ottenuti dai proventi di un’operazione di finanziamento, sufficienti, insieme alla liquidità disponibile”, a ripagare il bond.

”La condizione è stata soddisfatta in data 24 giugno 2025. Pertanto, alla data di riscatto (ossia il 26 giugno 2025), l’Emittente procederà al riscatto, in conformità con i termini stabiliti nel preavviso condizionato di riscatto totale, di tutte le obbligazioni non precedentemente consegnate all’agente pagatore per la cancellazione, al prezzo di riscatto pari al 101,6875% del valore nominale di tali obbligazioni, oltre agli interessi maturati e non pagati fino, ma esclusa, la data di riscatto”.In particolare, come anticipato da Calcio e Finanza nei giorni scorsi, il nuovo finanziamento avrà un ammontare complessivo in linea capitale pari a massimi 350 milioni di euro, con durata di massimo cinque anni dalla data di emissione da emettersi alla, o intorno alla, data del 24 giugno 2025. Il tasso di interesse è previsto essere a tasso fisso e pari al 4,52% su base annua lorda, rispetto al 6,75% del precedente bond in scadenza al febbraio 2027: un netta diminuzione del tasso d’interesse che porterà benefici anche alle casse del club nerazzurro vista la diminuzione degli oneri finanziari (che dovrebbero passare infatti da circa 30 a circa 15 milioni di interessi annui).La cifra complessiva da rimborsare sarà pari a circa 412 milioni di euro. “I pagamenti relativi al rimborso saranno effettuati lo stesso giorno della Data di Rimborso. La record date sarà il 25 giugno 2025. Il prezzo di rimborso delle Obbligazioni comprenderà: (i) il 101,6875% del valore nominale delle Obbligazioni da rimborsare, pari a €399.491.644,89 e (ii) gli interessi maturati e non pagati e gli Importi Aggiuntivi, se presenti, dal 30 dicembre 2024 fino alla Data di Rimborso esclusa, pari a €12.964.449,20”.