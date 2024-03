è preoccupata per Yann. Il portiere nerazzurro è stato schierato come titolare nella partita amichevole tra Danimarca e Svizzera, ma ha dovuto abbandonare il campo nel finale del primo tempo a causa di un infortunio alla caviglia subito al 37'. È stato sostituito da Mvogo del Lorient. Le condizioni di Sommer verranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico della nazionale svizzera per determinare la gravità dell'infortunio e il periodo di recupero.Il sostituto naturale dinell'Inter è Emil, preso in estate dalla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto; finora ha giocato una sola partita in campionato, il 25 febbraio a Lecce dove i nerazzurri avevano vinto 4-0 con clean sheet di Audero. Con l'Inter il portiere classe '97 ha debuttato anche in Champions al Da Luz di Lisbona contro il Benfica: era fine novembre, fase a gironi; finì 3-3. La terza presenza stagione è quella in Coppa Italia negli ottavi di finale contro il Bologna finita 2-1 per i rossoblù ai supplementari.