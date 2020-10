A San Siro fra poco entreranno in campo Inter e Borussia Moenchengladbach, valida per il gruppo B di Champions League. A scaldare il prepartita anche una cambo di tweet da parte di Borussia e Milan in serata. Il club tedesco infatti, sul suo account in lingua inglese, ha postato una foto del tramonto sopra Milano, scrivendo "il cielo è rosso, non certo il colore che l'Inter vorrebbe". E il Milan, sulla scia anche del derby appena vinto coi nerazzurri, ha ritwittato rincarando la dose: "I veri colori di Milano". Nel frattempo, parlando di cose ben più serie, Conte ha perso un altro giocatore causa Covid: il terzino Hakimi.