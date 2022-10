Il presidente del Barcellona Joanha rilasciato un'intervista al canale ufficiale del club per fare il punto sul momento della squadra a due giorni dal Clasico e dopo il pareggio interno con l'Inter in Champions League che ha quasi compromesso le chance di qualificazione agli ottavi di finale."Sono triste e arrabbiato per non aver vinto una partita in cui si sono segnati tre gol. Ora dobbiamo proiettarci alla Liga, che ha rappresentato sempre il primo obiettivo, perché abbiamo grandi giocatori per raggiungere obiettivi importanti. Abbiamo fatto di tutto per essere competitivi, purtroppo siamo capitati in un girone di Champions difficile: contro il Bayern potevamo strappare un buon risultato, ma arbitro e VAR non ci hanno concesso un rigore e contro l'Inter, a Milano, abbiamo assistito ad uno scandalo. Ho detto alla Uefa quello che c'era da dire, ma se avessimo segnato qualche gol in più sarebbe stato tutto più semplice", dice Laporta.