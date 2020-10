Arturo Vidal è stato uno dei più grandi giocatori nello scorso decennio della Juventus. Quando il suo tempo a Torino è finito, ha preso la strada del Bayern Monaco e poi quella del Barcellona. Ora è tornato in Italia, sponda Inter, ritrovando quell'Antonio Conte che lo valorizzò come nessun altro allenatore. Questa sera però in Champions League Vidal non si è dimostrato irreprensibile: sul risultato di 1-0 per l'Inter, fallo evitabile su Marcus Thuram (figlio del grande Lilian) e calcio di rigore trasformato da Ramy Bensebaini che permette al Borussia Moenchengladbach di pareggiare.

INTANTO IL MISTER - E mentre Thuram jr. era a terra, Antonio Conte cercava di distogliere qualsiasi attenzione sbracciandosi e urlando a gran voce di continuare a giocare.