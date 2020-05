Joao Mario torna all'Inter e i nerazzurri di Marotta dovranno rinunciare ai 18 milioni di euro previsti per il riscatto. "Dobbiamo tirare la cinghia e non possiamo permetterci grandi investimenti - ha detto il presidente dei Ferrovieri ​Anatoly Mescheriakov - ​E' impensabile riscattare sia Krychowiak sia Joao Mario. Aggiungo che ci saranno otto partenze, giocatori importanti che saranno sostituiti da giovani o da chi c'è già in rosa". Joao Mario tornerà quindi all'Inter ma difficilmente si metterà a disposizione di Conte. I nerazzurri perdono così 18 milioni di euro per il riscatto del portoghese che pesa 13 milioni a bilancio e il cui contratto scade nel 2022.