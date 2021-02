Lo 0-0 tra Juve e Inter di ieri sera fa felice la squadra di Pirlo che vola in finale di Coppa Italia e ha scatenato le polemiche per gli screzi a distanza tra l'ex allenatore della Juve Antonio Conte e Andrea Agnelli. Tra le difficoltà dei nerazzurri c'è stata quella di non riuscire mai a superare la coppia di difesa De Ligt-Demiral. I due erano un vero e proprio muro davanti alla porta di Buffon, ma non è la prima volta che l'Inter fa fatica a segnare allo Stadium: secondo Sky Sport, l'ultimo gol a Torino l'hanno segnato il 6 gennaio 2015, 17a giornata di campionato.