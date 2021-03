Una partita sporca come quella di ieri sera al Tardini, forse la precedente Inter di Conte l'avrebbe pareggiata. E invece con un gran secondo tempo, dopo una prima frazione imbrigliata dal Parma, i nerazzurri hanno vinto 2-1. Questo il pensiero espresso oggi dalla Gazzetta dello Sport, che aggiunge un dato: "Per la quarta volta nell’era dei tre punti a vittoria l'Inter ha accumulato almeno 59 punti nelle prime 25 giornate; nelle tre puntate precedenti (2007, 2008 e 2009) aveva poi vinto lo scudetto, una statistica che autorizza scongiuri. Lunedì sera l’Atalanta, non l’ultimo ostacolo, ma il penultimo forse sì. In caso di vittoria – in campionato sarebbe la settima di fila – la capolista se ne andrà sul serio".