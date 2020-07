Come scritto da Alberto Cerruti su Calciomercato.com, per Conte all'Inter non sono giorni facili, nonostante la possiiblità di finire a -6 dalla Juve già questa sera. Scrive Cerruti su CM: "Rimane il fatto, però, che ha voluto e ottenuto Lukaku, strapagato 78 milioni, e gli sono stati messi a disposizione Sensi e Barella, i migliori giovani sul mercato, senza dimenticare gli arrivi dei vari Godin, Bastoni, Young e Moses. E soprattutto senza dimenticare che proprio lui era stato il grande acquisto dell’Inter. Ma se Conte non perde occasione per far capire che non gli bastano i giocatori a disposizione, anche il presidente Zhang potrebbe far capire che non gli basta un allenatore così. Anche se l’Inter stasera potrebbe essere seconda da sola alle spalle della Juventus, coltivando ancora una pazza idea di scudetto tra tanti, troppi, rimpianti per gli ultimi punti buttati via dopo la ripresa del campionato".