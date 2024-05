La Procura della Figc chiude le indagini per il caso Denzel. Per il giocatore olandese si va verso una multa. L'esterno ha esposto uno striscione che lo ritraeva mentre teneva al guinzaglio un cane con la faccia di Theo Hernandez durante la festa scudetto e perciò era finito immediatamente al centro delle critiche per il proprio comportamento nei confronti del collega del Milan. La Procura Federale, come fatto in seguito ai festeggiamenti dei giocatori del Milan per lo Scudetto del 2022, ha aperto un'indagine per avere un quadro completo della vicenda. Come riferisce l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, si è conclusa la fase investigativa e la Procura Figc, attraverso il procuratore Giuseppe Chinè, proporrà a Dumfries e all'Inter un patteggiamento: questo comporterà una semplice multa, una strada scelta in precedenza per episodi simili come, appunto, i festeggiamenti rossoneri di due anni fa. Come evidenzia il quotidiano, il giocatore olandese e la società nerazzurra accetteranno la proposta di Chinè nei prossimi giorni così da chiudere il procedimento.