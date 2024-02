Il giocatore dell'Inter, Carlos Augusto, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 4-0 contro il Lecce, dove si è soffermato anche sul tema legato alla lotta scudetto. A detta del giocatore infatti, manca ancora molto al raggiungimento dell'obiettivo e proprio per questo bisogna rimanere concentrati.'Quello che mi piace di più è attaccare. Sono d’accordo col mister per lo scudetto, non possiamo pensare troppo avanti ma partita dopo partita. Abbiamo due competizioni e dobbiamo fare il meglio'.