Intervenuto dagli studi di Sky, l'ex allenatore della Juventus, Fabio Capello, è tornato sull'episodio del calcio di rigore fischiato da Mariani nella sfida tra l'Inter e i bianconeri: "C'è una cosa importante che non è stata messa in evidenza: nessun giocatore ha protestato. Normalmente i giocatori dopo un fallo alzano le braccia, protestano: qui non è successo, vuol dire che non c'era questo fallo evidente, Mariani aveva visto bene. E sul richiamo probabilmente ha sbagliato. Io avrei fatto come Mariani, non avrei fischiato e avrei mantenuto la mia idea".