Secondo la previsione di Agimeg, l'Inter vincerà lo scudetto mentre la Juventus non entrerà tra le prime quattro, costretta quindi a dire addio alla Champions League. Il sito specializzato ha predetto l'esito attraverso uno speciale algoritmo, ideato dallo statistico statunitense Nate Silver: negli anni ha centrato in pieno decine di previsioni, anche extracampo (nel 2008 riuscì a pronosticare correttamente l'esito delle votazioni in 49 Stati su 50 per quel che riguarda le elezioni americane).



Secondo Agimeg, dietro l'Inter troveremo Milan, Napoli e Atalanta, con la Juve quinta.



Per quel che riguarda i bookmaker, il successo dell'Inter è dato a 1.25, mentre quello del Milan a 6,75, poco meno rispetto al Napoli (7.50). Più staccata l'Atalanta (9.00), per non parlare della Juventus (18.00).